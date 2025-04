Von der Leyen | Pronti a negoziare con gli Usa Abbiamo offerto zero dazi sull' industria

Pronti a negoziare con gli Stati Uniti. Abbiamo offerto dazi zero per zero per i beni industriali , come Abbiamo fatto con successo con molti altri partner commerciali, perchè l'Europa è sempre pronta per un buon affare». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , in punto stampa con il premier norvegese, Jonas Gahr Store. "Questi dazi comportano.

