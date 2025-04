Volontari rimuovono rifiuti in via San Severo

rifiuti la città di Foggia. Sono tornati all’opera i Volontari de La Via della Felicità di Foggia per un’altra iniziativa di riqualificazione delle aree verdi della città. Il gruppo di cittadini Volontari, hanno deciso di organizzare un. Foggiatoday.it - Volontari rimuovono rifiuti in via San Severo Leggi su Foggiatoday.it La Via della Felicità torna all’opera per ripulire daila città di Foggia. Sono tornati all’opera ide La Via della Felicità di Foggia per un’altra iniziativa di riqualificazione delle aree verdi della città. Il gruppo di cittadini, hanno deciso di organizzare un.

San Bernardino. Volontari in strada per rimuovere i rifiuti. Pegli, volontari 'Plastic Free' in azione sul lungomare: rimossi 200 kg di rifiuti. Napoli, giovani volontari rimuovono i rifiuti dagli scogli del lungomare. Napoli, giovani volontari rimuovono i rifiuti dagli scogli del lungomare. Retake e polizia locale rimuovono rifiuti a Terranegra, l'abbandono selvaggio resta un problema. Vesuvio, volontari rimuovono 15 quintali di rifiuti. Ne parlano su altre fonti

Napoli, giovani volontari rimuovono i rifiuti dagli scogli del lungomare - Giovani volontari in azione ieri mattina tra gli scogli del lungomare di via Caracciolo: raccolta una gran quantità di rifiuti, soprattutto di plastica, lasciati dal mare o buttati da ... (msn.com)

Vico Equense, volontari ripuliscono le spiagge: portati via quintali di rifiuti - Giornata all'insegna della cura dell'ambiente e dell'ecosistema marino quella di ieri a Vico Equense. Diverse associazioni e gruppi di volontari ... (msn.com)

Brivio: volontari ripuliscono (ancora una volta) via Cartiera - Sono serviti due giorni di lavoro ai volontari dell’associazione PlasticFree per ripulire per l’ennesima volta via ... (merateonline.it)