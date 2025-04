Volley la Rossopomodoro Palermo si arrende a Bisignano

Niente da fare per la Rossopomodoro Volo Palermo in casa del potente Bisignano, che si impone col punteggio di 3-0 (25-23, 25-20, 25-14) e così blinda il secondo posto, l'ultimo utile per accedere ai play-off, alle spalle dell'irraggiungibile capolista Raffaele Lamezia. Il terz'ultimo impegno.

