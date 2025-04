Volley | Banca Annia Padova Women sconfitta 3 a 0 a Jesi

sconfitta 3-0 a Jesi per la Banca Annia Padova Women, che comunque se la gioca alla pari nei primi due set. I parziali di apertura infatti finiscono con il minimo scarto (25-23 e 27-25) con gli errori che condannano la squadra di Vincenzo Rondinelli. A livelllo individuale ci sono 16 punti di.

