Vlahovic non segna ma è vivo e ci prova | la Gazzetta dello Sport premia l’atteggiamento del serbo La pagella

Vlahovic non segna ma è vivo e ci prova: la Gazzetta dello Sport premia l'atteggiamento del centravanti serbo. La pagella del match dell'Olimpico

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato voti e giudizi ai protagonisti della sfida di ieri tra Roma e Juventus, gara terminata col punteggio di 1-1. Pur non segnando strappa una sufficienza anche Dusan Vlahovic.

Vlahovic 6 – Hummels lo mura in un paio di occasioni, calcia una punizione forte ma tra le braccia di Svilar, poi cerca di sorprenderlo da destra: quasi. Non segna ma è vivo.

