Tvplay.it - Vlahovic non riesce a crederci: che doccia freddissima, ora è davvero finita

Leggi su Tvplay.it

Prosegue il prolungato periodo di difficoltà vissuto da. Lafredda è realtà: l’affare sfuma in maniera definitiva.L’avvicendamento in panchina tra Thiago Motta e Igor Tudor gli ha consentito di riottenere la maglia da titolare e tornare a ricoprire un ruolo di primo piano dopo settimane trascorse in panchina. Nonostante la piena fiducia del tecnico croato, però, Dusansta continuando a rimandare l’appuntamento con il goal: rimasto a secco nella sfida vinta ai danni del Genoa, il 25enne serbo ieri sera a Roma è finito nella morsa di Evan Ndicka rendendosi protagonista di una prova deludente. Prosegue, quindi, il periodo di digiuno del centravanti la cui ultima rete in campionato risale al 23 febbraio.non: che, ora è(LaPresse) TvPlay.