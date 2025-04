Vizi e Virtù | Il Nuovo Singolo di Manù Squillante un Canto di Resistenza

"Vizi e Virtù", il Nuovo Singolo di Manù Squillante disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 4 aprile, un Canto di Resistenza contro l'oppressione e la negazione della libertà. Il brano si ispira alle leggi repressive imposte in Afghanistan, dove il diritto alla parola, al Canto e alla poesia viene brutalmente negato.La Potenza del Messaggio di "Vizi e Virtù" di Manù Squillante, Resistenza e Libertà"Vizi e Virtù" di Manù Squillante nasce come un Canto di Resistenza contro la negazione della libertà e l'oppressione delle voci che vengono silenziate. Ispirato dalle leggi repressive imposte in Afghanistan, il brano denuncia la brutalità con cui i diritti fondamentali, come la libertà di parola, il Canto e la poesia, vengono negati.

