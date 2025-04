Vittorio Feltri e quell’inaspettato sostegno a Renzi | Condivido le sue critiche alla Meloni un cogl**ne a dimettersi – Video

Leggi su Open.online

Inaspettato siparietto tra Matteooggilibreria Mondadori di Milano, dove il leader di Italia Viva presentava il libro L’influencer e il giornalista parlava del suo saggio, Il Latino lingua immortale.ha preso molto in giro l’ex presidente del Consiglio, specie sulla decisione didopo il referendum confermativo della sua Riforma costituzionale: «Ha fatto una cazzata enorme quando era presidente del consiglio, cioè un referendum di cui non fregava un cacchio a nessuno, e questo non sarebbe niente no? E poi ha aggiunto: «Se perdo questo referendum mi dimetto», cosa che avrebbe potuto tranquillamente non dire. Cazz* non è passato si è dimesso. Uno può dire “però che uomo serio”, io invece dico “che”». L’appoggio nelleLa parte più inaspettata dell’intervento di(che quando era direttore di Libero esegretario del Pd titolò «L’unico modo per fermareè sparargli») è quando dice di condividere lea Giorgiache nel siparietto chiama più volte, scherzando, «la mia fidanzata»: «Se non si fosse dimesso,sarebbe ancora lì ed eviterebbe di fare lemia fidanzata, la