Amica.it - Viso, corpo e capelli: la bava di lumaca mette tutti d’accordo

Leggi su Amica.it

A meno che non si viva su Marte (ma forse è diventato famoso anche lì) o non si usino i social, è impossibile non aver notato un prodotto di k-beauty alladiche per mesi ha spammato i nostri “per te”. Ed è così che è cresciuto l’interesse nei confronti di questo prezioso ingrediente di skincare. Consigliati anche dagli store specializzati in cosmetica coreana e nei suoi prodotti cult, come MiiN. La snail mucin si trova nei sieri, nelle creme, nelle essenze coreane, ma anche in alcuni trattamenti. A seconda del prodotto in cui si trova ha una funzione diversa. Nella skincare svolge un’azione che serve a prevenire e contrastare i segni del tempo, come rughe, macchie e imperfezioni cutanee ed è anche un’ottimo alleato per il benessere dei