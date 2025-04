Visite serali e nei weekend in ospedale | in un mese oltre 1300 nel novarese

oltre 23.500 Visite in un mese, di cui 1341 in provincia di Novara e 377 nel Vco.Sono questi i numeri delle Visite ed esami la sera e nei fine settimana negli ospedali piemontesi a poco più di un mese dall'avvio del progetto. "La riduzione delle liste d’attesa è la priorità che abbiamo. Novaratoday.it - Visite serali e nei weekend in ospedale: in un mese oltre 1300 nel novarese Leggi su Novaratoday.it 23.500in un, di cui 1341 in provincia di Novara e 377 nel Vco.Sono questi i numeri delleed esami la sera e nei fine settimana negli ospedali piemontesi a poco più di undall'avvio del progetto. "La riduzione delle liste d’attesa è la priorità che abbiamo.

