Visita dei reali inglesi | dopo il ricovero in ospedale migliorate le condizioni di Carlo

Carlo in "ottima forma" e che "metterà il dovere prima di tutto" quello che, insieme alla regina Camilla, domani è atteso a Roma per una Visita ufficiale di quattro giorni. Il 76enne monarca, come evidenzia il Daily Mail, arriva in Italia dopo un breve ricovero in ospedale alla fine del.

