Virtus sfida Treviso | Ivanovic punta su Akele e Clyburn per il primato

L'appetito vien mangiando. E la Virtus, dopo aver messo in fila tre successi consecutivi, vuole restare agganciata al gruppo di testa. Anche perché il calendario, che Massimo Zanetti in settimana ha definito facile, prevede i confronti interni con Brescia (lunedì prossimo) e con Trapani, nel mese di maggio. In testa continuano a correre, la Virtus non vuol essere da meno perché l'ultimo successo, con Milano, ha, se possibile, accresciuto l'autostima del gruppo bianconero. L'Olimpia non è esistita o quasi, alla Segafredo Arena. E allora? Allora Milano avrà anche pagato il peso delle assenze, ma la Virtus è scesa in campo con uno spirito diverso. Quello che Dusko Ivanovic si aspetta di rivedere, questa sera, palla a due alle 20, al Palaverde di Treviso. Incrocio tante volte tricolore, negli anni Novanta e nel primo scorcio del nuovo secolo, la Virtus non ha dimenticato di aver perso, poche stagioni fa, il primato proprio nella Marca, per una decisione arbitrale della quale ancora si discute.

