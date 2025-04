Violenza nella movida di Chiaia | arrestati tre giovani contestato il metodo mafioso

movida si è trasformata in un episodio di Violenza brutale nel cuore del quartiere Chiaia, a Napoli, dove lo scorso 1° febbraio uno studente universitario è stato vittima di un feroce pestaggio, seguito da spari intimidatori in strada. Oggi, le indagini dei carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno portato all'emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre giovani, di età compresa tra i 19 e i 22 anni.L'aggressione è avvenuta durante una festa di compleanno in una discoteca della zona. Dopo un diverbio per futili motivi, la vittima è stata colpita ripetutamente alla testa con il calcio di una pistola e poi presa a calci una volta caduta a terra priva di sensi. Una Violenza inaudita, resa ancora più grave dall'azione successiva: mentre si allontanavano, i tre hanno esploso in aria due colpi d'arma da fuoco davanti a una folla di ragazzi, nel tentativo di rafforzare la loro intimidazione pubblica.

