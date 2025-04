Lanazione.it - Violenza di genere. Primo incontro delle ’Sentinelle’

Leggi su Lanazione.it

Entra nel vivo il progetto ’Sentinelle nelle Professioni contro la’ e oggi dalle 9 alle 13 nella sede di Confartigianato in via Monte Rosa si terrà ilappuntamento formativo, rivolto in particolare agli operatori del benessere, professionisti del settore beauty, benessere e sportivo interessati a entrare nella rete. L’, a partecipazione gratuita, sarà strutturato in due moduli principali (introduzione alladie la rete locale di aiuto) e saranno affrontati temi fondamentali per riconoscere e contrastare la: stereotipi di; differenza tra conflitto e; tipi di(psicologica, fisica e sessuale, economica, stalking, cyberassistita); cosa possiamo fare e cosa non dobbiamo fare; il ruolo dei Centri Anti; il Codice rosso; Il ciclo della; la ruota del potere e del controllo.