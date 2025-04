Violento impatto sulla provinciale | motociclista sbalzato per diversi metri fuori strada

Violento impatto nella mattinata di lunedì a Conselice tra un'auto e una moto ungo la strada provinciale 35. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale della Bassa Romagna, un uomo di 37 anni a bordo di una Suzuchi, nel tentativo di superare l'auto che lo precedeva si. Ravennatoday.it - Violento impatto sulla provinciale: motociclista sbalzato per diversi metri fuori strada Leggi su Ravennatoday.it nella mattinata di lunedì a Conselice tra un'auto e una moto ungo la35. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale della Bassa Romagna, un uomo di 37 anni a bordo di una Suzuchi, nel tentativo di superare l'auto che lo precedeva si.

Violento impatto sulla provinciale: motociclista sbalzato per diversi metri fuori strada. Scontro frontale fra moto e auto sulla provinciale: apprensione per il motociclista. Violento schianto tra furgone e moto sulla SR 53: 18enne sbalzato nel fossato. Salento, incidente sulla provinciale: scontro tra auto e moto. Muore un motociclista. Violento scontro sulla provinciale: grave una coppia brianzola. Scontro moto e auto sulla provinciale: ferito centauro, ricoverato in rianimazione. Ne parlano su altre fonti

Mortale a Pontedassio, motociclista perde la vita dopo scontro con un furgone - Pontedassio. Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi, lungo la strada provinciale 82 che collega Pontedassio a Diano Arentino. Erano circa le 15.15 quando, per cause ancora in fase di accertame ... (riviera24.it)

Scontro sulla provinciale a Golasecca: il motociclista è gravissimo - È in gravissime condizioni, in rianimazione, il motociclista di 44 anni rimasto ferito stamane in un scontro avvenuto a Golasecca. L’incidente – che ha coinvolto un’auto e una moto – avvenuto su viale ... (varesenews.it)

Schianto sulla provinciale a Pontedassio, moto contro furgone: muore un quarantenne dell’Imperiese - L’incidente è avvenuto nel pomeriggio a Pontedassio. Inutili i soccorsi, il centauro è deceduto sul colpo ... (telenord.it)