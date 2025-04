Lapresse.it - Vinitaly, Lollobrigida: “Le Marche stanno ottenendo grandi risultati”

Brindisi con tre ministri – Francesco(Agricoltura e Sovranità Alimentare), Alessandro Giuli (Cultura) e Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento) – per la Regionenella giornata inaugurale del 57°ieri, domenica 6 aprile a Verona. Ad accogliere i rappresentanti del Governo Meloni fra gli stand e per un brindisi in Terrazza, il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, l’assessore all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini, il presidente di Agenzia ICE Matteo Zoppas, i presidenti Michele Bernetti (Istituto marchigiano tutela vini-Imt) e Simone Capecci (Consorzio Vini Piceni).Le dichiarazioni del ministro“In questi anni – ha dichiarato il ministro– lehanno mostrato una capacità di crescita e di proiezione della qualità convisibili, tanto che parliamo oggi di una realtà che è diventata centrale, protagonista riconosciuta anche da parte dei numerosi buyer internazionali presenti a, grazie al lavoro del presidente Acquaroli e della sua giunta.