Panorama.it - Vinitaly: le etichette italiane non le fermano neanche i dazi di Trump

Leggi su Panorama.it

l cambiamento climatico, lo spauracchio difuneste al grido «Bacco nuoce alla salute», l’inasprimento delle sanzioni previsto dal nuovo Codice della strada in caso di tasso alcolemico elevato alla guida e la pirotecnica minacciaiana deial 200 per cento. Ultimamente non si fa altro che parlare di «tempesta perfetta del vino». Senza voler minimizzare, è pur vero che un marinaio degno di chiamarsi tale si misura tra le onde e non con il mare calmo. Il banco di prova per testare nervi e aplomb dei produttori è la 57esima edizione di, Salone internazionale dei vini e dei distillati, in scena a Verona dal 6 al 9 aprile 2025. A giudicare dai numeri, quattromila aziende presenti (leggasi sold-out di espositori) e 1.200 top buyer da 71 Paesi, e a voler curiosare tra le grandi e attesissime novità, in primis il debutto dei vini dealcolati e quello diTourism (un’intera giornata di focus e convegni dedicati al potenziamento dell’enoturismo), sembra davvero che nessuno abbia intenzione di farsi piegare dalla congiuntura sfavorevole.