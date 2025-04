Vinitaly il Touring Club svela la nuova guida alle Colline del Prosecco

nuova guida del Touring Club Italiano dedicata alle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Un volume che celebra un territorio di straordinaria bellezza, riconosciuto Patrimonio dell'Umanità Unesco, e ne racconta storia, cultura ed eccellenze enogastronomiche. Lunedì 7 aprile la. Trevisotoday.it - Vinitaly, il Touring Club svela la nuova guida alle Colline del Prosecco Leggi su Trevisotoday.it delItaliano dedicatadeldi Conegliano e Valdobbiadene. Un volume che celebra un territorio di straordinaria bellezza, riconosciuto Patrimonio dell'Umanità Unesco, e ne racconta storia, cultura ed eccellenze enogastronomiche. Lunedì 7 aprile la.

Vinitaly, il Touring Club svela la nuova guida alle Colline del Prosecco. Ne parlano su altre fonti

Roberto rinnova la partnership con Vinitaly e svela il nuovo look dei Torinesi - VINITALY - Per il terzo anno consecutivo, Roberto conferma la sua collaborazione con Vinitaly in qualità di technical partner, rafforzando il legame tra i suoi rinomati grissini Torinesi e il settore ... (horecanews.it)

Vinitaly, nonostante i dazi confermati 3.000 buyer statunitensi a Verona - Sono oltre 3.000 i buyer americani confermati alla 57^ edizione di Vinitaly (Veronafiere, 6-9 aprile): un dato che replica il primato dell’anno scorso. “La presenza degli operatori statunitensi è una ... (italpress.com)

Al Vinitaly il Cannonau svela la sua anima più versatile e moderna - Il Cannonau è pronto a stupire il pubblico del Vinitaly, svelando la sua anima più versatile e moderna. L’evento “Cannonau: il futuro è giovane. Riscoprire il territorio, sfatare ... (unionesarda.it)