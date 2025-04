Quotidiano.net - Vinitaly, il racconto dei territori e del Made in Italy nel secondo giorno a Verona

, 7 aprile 2025 - È partita la seconda giornata di, dove il vino, i suoi produttori e le realtà locali, sono al centro. Mentre il ministro all'Agricoltura Francesco Lollobrigida continua il tour tra i padiglioni del distretto veneto – dopo aver accolto per la prima volta nel salone internazionale dei vini una ‘doppietta’ istituzionale dell'Unione europea di alto profilo, ovvero i Commissari europei per l'Agricoltura e l'Alimentazione, Christophe Hansen, e per la Salute e il Benessere degli Animali, Olivér Várhelyi – consorzi e cantine iniziano a fare degustare sapori ed eccellenzein, accogliendo i 150mila visitatori attesi fino a mercoledì. Il punto sui dazi Tra assaggi e calici, però, c'è un'ombra che aleggia, ed è quella dello spinoso e complesso tema dei dazi, di cui si parla molto nel padiglione 1 dell'Emilia-Romagna.