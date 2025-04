Quotidiano.net - Vinitaly, il ministro Lollobroigida: “L’Emilia Romagna fa da traino in molti settori strategici”

Verona, 7 aprile 2025 - “è un’ottima terra, una regione che fa dain tanti”. Sono le parole delall’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, poco prima del brindisi nel padiglione emiliano romagnolo dicon l’assessore Alessio Mammi e qualche degustazione accompagnato dall’eurodeputato FdI, Stefano Cavedagna. “Siamo venuti qui con lo chef tristellato Massimo Bottura - prosegue il- per vedere come la cucina italiana, attraverso un maestro eccezionale, riesca ad affermarsi nel mondo facendo crescere il valore dei singoli prodotti”. ADOLFO REBUGHINI DG VERONAFIERE, FEDERICO BRICOLO PRESIDENTE VERONAFIERE SPA, OLIVÉR VÁRHELYI COMMISSARIO EUROPEO PER LA SALUTE E LA POLITICA DEI CONSUMATORI, FRANCESCO LOLLOBRIGIDAAGRICOLTURA, CHRISTOPHE HANSEN COMMISSARIO EUROPEO DESIGNATO PER L'AGRICOLTURA E L'ALIMENTAZIONE Ilritorna poi sul tema preoccupante dei dazi, ribadendo che “non siamo disponibili a rinunciare ad alcun mercato, meno che mai a quello statunitense’’.