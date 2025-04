Vinitaly | De Luca Caputo De Simone e Santangelo inaugurano lo stand campano

Leggi su Ildenaro.it

“Con il presidente De, l’assessore, il presidente della Camera di commercio Tommaso Dee la delegazione della Campania allodella Regione diper promuovere le eccellenze del nostro territorio. La fiera di Verona è una vetrina internazionale importantissima per le aziende della Campania e della provincia di Caserta. Come Regione non potevamo che essere presenti ad un appuntamento del genere per dare forza al nostro territorio. La produzione vinicola rappresenta uno dei punti di forza della nostra filiera agro alimentare e come Regione siamo impegnati in maniera concreta al suo sostegno favorendo con i Poc, il Csr, i Fesr investimenti e sviluppo”. Lo dichiara Vincenzo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania che ha portato il suo saluto anche alle aziende casertane1890, Vestini Campagnano, Poderi Foglia della famiglia Barletta.