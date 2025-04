Anteprima24.it - Vinitaly, Coldiretti Napoli prende distanze da Camera Commercio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLaledalle dichiarazioni contro l’operato della Regione Campania rilasciate dal presidente delladidiCiro Fiola, a margine della conferenza di apertura delle attività della Campania ala Verona di domenica 6 aprile 2025.Le dichiarazioni del presidente delladidiche ha accusato la Regione Campania di aver trascurato le aziende napoletane, sono un attacco diretto alla persona del presidente della Regione e nulla hanno in comune con il percorso che laha intrapreso nel direttivole al fianco delle aziende che rappresenta. Affermazioni che non contribuiscono al dialogo costruttivo necessario per affrontare le sfide che il nostro settore sta attraversando.