Lapresse.it - Viminale, Tajani gela Salvini: “Piantedosi sta lavorando benissimo”

Leggi su Lapresse.it

Matteosi è detto “a disposizione” per un ritorno al. Ma Antoniolo: “Grande considerazione del ministro, sta”. Il dibattito nella maggioranza è aperto e il ministro dell’Interno ribatte: “Fuori dal ministero ambirei solo ad un ruolo all’Avellino calcio. È l’unica passione che coltivo al di fuori del”. Governo, Barelli (FI): “al? Auspicio, non realtà”“Proprioha parlato di dati sull’occupazione e sull’export positivi. La situazione internazionale è delicata. Capisco le legittime aspirazioni, ma il Paese viene prima. Una cosa è l’auspicio, un’altra la realtà”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli in merito alle parole del vicepremier Matteoe alla sua disponibilità per il