Ilrestodelcarlino.it - Vigor Senigallia trionfa in rimonta contro L'Aquila: Gabbianelli e Carnevale decisivi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

1927 12 1927 (4-3-3): Michielin, Gueli, Scognamiglio, Brunetti, Di Santo, Del Pinto (14’st Maglione), Barberini, Zuccherato (25’st Belloni), Sereni (22’st Russo), Persano, Giampaolo (14’st Banegas). All. De Feudis(4-3-3): Campani, Furini, Pjetri, Magi Galluzzi, Fernandez, Gonzalez (15’st Mancini) (40’st De Angelis),, Kone, Pesaresi (34’st Alonzi), Ferrara (46’st Subissati). All. Antonioli Arbitro: Andrea Senes di Cagliari Reti: 4’pt Sereni (A), 21’pt(V), 41’pt(V) Note: Spett. 700 circa ammoniti(V), Pesaresi (V), Russo (A), Furini (V) Finalmente. Finalmente un successo di vitale importanza per la squadra diche espugna il "Gran Sasso d’Italia", battendo inL’