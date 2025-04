Vignola Festa dei ciliegi in fiore In migliaia per la sfilata dei carri

migliaia di persone erano presenti ieri a Vignola per la prima sfilata dei carri fioriti nell’ambito della 54° edizione della Festa dei ciliegi in fiore, l’annuale appuntamento di primavera organizzato dall’associazione Centro Studi Vignola in collaborazione con il Comune. Sette, in particolare, i carri che hanno sfilato e che domenica prossima, dopo la terza sfilata (la seconda è prevista per sabato 12 aprile alle 20), saranno premiati dalla giuria. A contendersi la vittoria in questa edizione sono "Primavera nel mondo" (realizzato dall’associazione L’Urtiga), "Primavera sul prato" (Asilo di Viale Mazzini), "Fantasy di primavera" (Amici Miei), "Benvenuto Botticelli alla primavera vignolese" (I Ragazzi di Ca’ di Sola), "Primavera al Laghetto dei ciliegi" (Quelli di Brodano), "Il libro della primavera" (Gruppo Rio Gamberi di Castelnuovo Rangone) e "Il ponte della primavera" (Gli Intoccabili). Ilrestodelcarlino.it - Vignola, Festa dei ciliegi in fiore. In migliaia per la sfilata dei carri Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nonostante una giornata più fredda rispetto al solito,di persone erano presenti ieri aper la primadeifioriti nell’ambito della 54° edizione delladeiin, l’annuale appuntamento di primavera organizzato dall’associazione Centro Studiin collaborazione con il Comune. Sette, in particolare, iche hanno sfilato e che domenica prossima, dopo la terza(la seconda è prevista per sabato 12 aprile alle 20), saranno premiati dalla giuria. A contendersi la vittoria in questa edizione sono "Primavera nel mondo" (realizzato dall’associazione L’Urtiga), "Primavera sul prato" (Asilo di Viale Mazzini), "Fantasy di primavera" (Amici Miei), "Benvenuto Botticelli alla primavera vignolese" (I Ragazzi di Ca’ di Sola), "Primavera al Laghetto dei" (Quelli di Brodano), "Il libro della primavera" (Gruppo Rio Gamberi di Castelnuovo Rangone) e "Il ponte della primavera" (Gli Intoccabili).

Vignola, Festa dei ciliegi in fiore. In migliaia per la sfilata dei carri. A Vignola è tempo di Festa dei ciliegi in fiore: ecco il programma degli eventi. Vignola: la 54ª edizione della Festa dei Ciliegi in Fiore. Festa dei ciliegi in fiore. Spettacolo della natura. Primavera a Vignola. Vignola celebra i ciliegi in fiore. Festa dei ciliegi in fiore. Spettacolo della natura. Primavera a Vignola. Ne parlano su altre fonti

Festa dei ciliegi in fiore. Spettacolo della natura. Primavera a Vignola - Ci sono spettacoli meravigliosi che non hanno prezzo, sia perché sono unici, sia perché davvero non occorre pagare un ... (msn.com)

Vignola celebra i ciliegi in fiore - Carri, mercatini e un percorso enogastronomico per celebrare uno dei momenti più attesi dell'anno. Il programma delle iniziative ... (msn.com)

A passeggio tra i ciliegi in fiore di Vignola - La ciliegia di Vignola I.G.P. è la vera protagonista di questo territorio in provincia di Modena, lungo il fiume Panaro. (rivistanatura.com)