Inter-news.it - Vieri sulla forza dell’Inter: «Può vincere tutto. Rosa completa e gioco!»

Leggi su Inter-news.it

Christianha parlato della lotta al vertice del Campionato italiano, indicando le sue sensazioni in vista del finale di stagionedi Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Parma.IL RAGIONAMENTO – Christiansi è così pronunciato a Sport Mediasetlotta scudetto tra Napoli e Inter: «Nessuno si aspettava il pareggio dei nerazzurri a Parma, ora tocca al Napoli a Bologna. Si tratta di una bella occasione per i partenopei di recuperare punti sui nerazzurri, anche se la squadra di Italiano è in un’ottima forma. L’Inter può far, ha una grandecon tanti giocatori in ogni ruolo. Vediamo come andrà: può, ma le cose possono andare anche male. Ci può stare, ma c’è comunque da dire che i meneghini giocano davvero bene».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Può