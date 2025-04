Juventusnews24.com - Vieri sicuro sull’esonero di Thiago Motta: «Non si sa mai la verità, se hanno cambiato in corsa non erano contenti. Su Tudor…»

di Redazione JuventusNews24di: tutte le dichiarazioni dell'ex attaccante sul momento dei bianconeriL'ex calciatore Boboha parlato a SportMediaset per analizzare la prestazione della Juve di Tudor contro la Roma.PAROLE – «L'esonero dia cosa è dovuto? Tudor è l'uomo giusto per il futuro?Non ne ho idea, bisogna vedere il rapporto che aveva, non si sa mai la. Seevidentemente non, anche perché la Juventus lo fa poche volte in. Tudor è un buon allenatore, ha fatto un buon primo tempo all'Olimpico, possono solo migliorare. Intanto farà queste partite, per il futuro poi decideranno».