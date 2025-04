Anteprima24.it - VIDEO/ ‘Passi da gigante’, online la quinta puntata: la visita medico sportiva

Tempo di lettura: < 1 minuto“Passi da Gigante – road to Strabenevento”. Un percorso targato Anteprima24 con un obiettivo ambizioso: scegliere un podista alle prime armi e accompagnarlo verso la corsa del primo maggio con un obiettivo ben preciso: completare i 10 km del percorso cittadino, magari in meno di sessanta minuti.Nella, Pasquale si sottopone ad una attentasostenuta con il dottore Franco De Cicco che alla fine rilascia il certificato di idoneità, obbligatorio per poter sostenere la prossima Strabenevento. Per l’occasione, ilci ha parlato nel dettaglio della, di quanto sia importante sostenerla nella maniera più ‘seria’ possibile ed in luoghi ed attrezzature giuste.Rivedi qui la1Rivedi qui la2Rivedi qui la3Rivedi qui la4L'articolodala: laproviene da Anteprima24.