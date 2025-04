Anteprima24.it - VIDEO/ ‘Il Mantice’, a Montefalcione l’unico ristorante in Irpinia dedicato esclusivamente alla cucina greca

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSe avete la Grecia nel cuore, Il Mantice è il luogo dove questa passione prende vita. Da qualche mese, ildi, in provincia di Avellino, ha completamente rinnovato i suoi ambienti e il suo menù.Posizionato al numero 40 di via Cardinal dell’Olio, lo spazio si apre all’eccellenza della tradizione ellenica. Dal vino alle pietanze, il proprietario e chef Antonio Capone, spinto dpassione, si prodiga in un viaggio ideale tra le sponde del Mediterraneo, tra il gusto della ricerca e la ricerca del gusto.Il menù, completamente rinnovato, è un viaggio nei sapori tipici della Grecia. Piatti come la Moussakà, con il suo incontro perfetto di patate, melanzane, carne macinata e besciamella, la Ghemistà, peperoni e pomodori ripieni di riso dal sapore unico, il tradizionale Souvlaki, servito con pane pita, patatine e salse aromatiche, e il succulento Bifteki, sono solo alcune delle delizie che potrete assaporare.