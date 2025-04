Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2025 ore 20:25

Astral infomobilità Bari trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico regolare sulle strade ed autostrade dellada segnalare solamente rallentamenti su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Castel Fusano si rallenta anche sulla via del mare tra il raccordo eviti in direzione ostia per i cantieri nella capitale a partire da questa notte fino al 9 Aprile per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale tra le 22 e le 6 in via del Foro Italico in direzione San Giovanni sarà istituita una riduzione di carreggiata tra l'uscita della galleria Giovanni XXIII lo svincolo per corso Francia le stesse ore ci sarà il divieto di transito sulle rampe di accesso a via del Foro Italico sempre in carreggiata direzione San Giovanni da viale Antonino e Corso Francia Infine per il trasporto ferroviario domani 8 aprile sulla linea Fiumicino aeroporto Orte e lavori di manutenzione programmata nella stazione di bagni alcuni treni alta velocità Intercity e regionali subiranno variazioni cancelni e limitazioni di percorso previsto servizio con bus da Chiara Chiavari Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 225 per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.