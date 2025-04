Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2025 ore 19:40

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulla statale Pontina risolto l'incidente avvenuto in precedenza con la riapertura della carreggiata in direzione Latina o di smaltimento partire da Pomezia Passiamo al Raccordo Anulare traffico in diminuzione al momento presenti in carreggiata interna rallentamenti tra Bufalotta e Prenestina in esterna tra Pontina e Tuscolana per il tratto Urbano della A24 si allenta tra per Cervara ed il bivio per il raccordo in direzione di quest'ultimo nel quadrante sud della capitale sulla Cristoforo Colombo presenti colla via di Mezzocammino a via di Acilia in direzione di Castel Fusano esiste ancora anche sulla via del mare in direzione Ostia tra il raccordo anulare e via di Malafede da Chiara chiamare da Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della