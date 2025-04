Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2025 ore 19:10

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con la statale Pontina causa incidente all'altezza di via Pontina Vecchia chiusa la carreggiata in direzione Latina con quad a partire da Castelno uscita obbligatoria su via Pontina Vecchia a Siamo al Raccordo Anulare in esterna risolto l'incidente avvenuto in precedenza trapuntine Tuscolana code smaltimento internata interna si sta in coda per traffico tra l'uscita diramazionenord e il bivio A24-teramo Più avanti si rallenta per traffico tra diramazioneSud tratto Urbano della A24 sempre per traffico intenso code tra Tor Cervara il video per il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo andiamo sullaFiumicino code per traffico intenso da via Cristoforo Colombo a via della Magliana in uscita dal centro infine sulla Cristoforo Colombo presenti Contrà via Di Mezzocammino via di Acilia in direzione di Castel Fusano da Chiara Chiavari Astral infomobilità è tutto grazie per al prossimo aggiornamento il servizio della