Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2025 ore 18:40

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Asso l'infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare in esterna code per incidente avvenuto in precedenza tra la Pontina da Tuscolana in Grecia di interna sempre per un incidente avvenuto in precedenza si sta in coda all'uscita diramazionenord e il bio A24-teramo Più avanti si allenta il traffico tra la diramazionesud e Appia telefono della A24 in direzione del centro code per traffico a partire da Portonaccio in direzione opposta sempre per traffico code tra Togliatti e Tor Cervara Inoltre prestare Attenzione ad un veicolo in panne in complanare al km 2 E400 in direzione raccordo anulare per la diramazioneSud code per traffico congestionato da Torrenova al Raccordo in direzione di quest'ultimo andiamo sullaFiumicino code per traffico intenso da via Cristoforo Colombo via della Magliana in uscita dal centro il file sulla Pontina permangono le code per incidente a Castelno e Pomezia in direzione Latina da Chiara Chiavari da Stalin funghi te tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.