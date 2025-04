Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2025 ore 18:10

Astral infomobilità Mary trovati dalla redazione di atto l'infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare in carreggiata in un incidente avvenuto in precedenza si sta in coda tra l'uscita diramazionenord e il bivio A24-teramo davanti si allenta per traffico tra la diramazioneSud Appia in esterna sempre per incide si sta in coda sullaFiumicino e Laurentina poi code a tratti per traffico tra Ardeatina e ad Anagnina su tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo sulla permangono le code per incidente avvenuto in precedenza tra Castelno e Pomezia in direzione Latina passiamo alla Cristoforo Colombo presenti cose tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione di Castel Fusano Infine per le consolari sulla Asia si sta in coda dalla Giustiniana e Tomba di Nerone in direzione centro poi code sempre per traffico intenso Anche sulla Flaminia dall'intersezione con via Cassia via di Grottarossa te Chiara Chiavari darteli infomobility è tutto grazie per prossimo aggiornamento il servizio dellahttps://storage.