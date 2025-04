Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in aumento sulle strade della nostrasul Raccordo Anulare interna code per traffico tra le uscite di Cassia Veientana e Salaria Poi tra Centrale del Latte Prenestina in esterna coda tratti tra Pontina e diramazioneSud il tratto Urbano della A24 si sta in coda da Fiorentini al bivio per il raccordo in direzione di quest'ultimo su via Prenestina traffico rallentato per un incidente avvenuto all'altezza di viale Icon code In entrambe le direzioni passiamo la Cristoforo Colombo pesanti code tra via di Mezzocammino via di Acilia in direzione di Castel Fusano In conclusione uno sguardo alle consolari sulla Cassia si sta tra la Giustiniana Tomba di Nerone in direzione del centro ode sempre per traffico anche sulla Flaminia da via dei Due Ponti a Grottarossa in direzione del raccordo sulla Salaria Colle da Villa Spada via dei Prati in direzione del centro bene per il momento è tutto da Chiara Chiavari da fare infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.