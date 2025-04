Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2025 ore 15:25

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare in interna per un incidente tra Anagnina e Laurentina l'eterna coda tratti per traffico tra Laurentina e diramazioneSud sul tratto Urbano della A24 si sta in coda per traffico intenso da Fiorentini al bivio per la tangenziale est in direzione del centro in direzione opposta rallentamenti all'altezza di Tor Cervara uno sguardo alle consolari code sulla Flaminia da via dei Due Ponti a Grottarossa in direzione della raccordo sulla Salaria code da Villa Spada via dei Prati Fiscali in direzione del centro Infine per i cantieri e da oggi è fino al 8 maggio per lavori di manutenzione straordinaria su via della Pisana la strada sarà chiusa nel tratto compreso tra l'intersezione con via di Ponte Galeria e l'intersezione con via di Monte stallonara prestare attenzione alla segnaletica sul posto da Chiara Chiavari da strani infomobilità è tutto grazie per in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.