Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2025 ore 13:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone si presenta scorrevole sulla carreggiata del grande raccordo anulare comprese le maggiori arterie delladisagi però a seguito di un mezzo pesante fermo sulla carreggiata della via Pontina altezza Pomezia verso la capitale sempre a causa di un mezzo pesante in avaria code sull'autostrada A1Firenze all'altezza di Fianono in direzione di Firenze ricordiamo che sulla tangenziale diquesta sera e domani sera dalle ore 22 alle 6 del mattino sono attivi i lavori di manutenzione tra lo sbocco della galleria Giovanni XXIII e lo svincolo per corso Francia attivo qui il restringimento di carreggiata il divieto di transito sulle rampe di immissione è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e dalla redazione di Astral infomobilità ci salutiamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità tra la spa.