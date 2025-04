Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2025 ore 11:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura subito di oggi sulla via Pontina incolonnamenti a causa di un incidente altezza Castelno in direzione di Pomezia e un altro incidente sempre sullo stesso tratto Ma in direzione del raccordo anulare sempre incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare con coda all'altezza dello svincolo Trionfale a nord della capitale circone ripristinata sulla provinciale vetrallese chiusa precedentemente per un sinistro e ricordiamo che sulla tangenziale diquesta sera e domani sera dalle ore 22 alle 6 del mattino saranno attivi i lavori tra lo sbocco della galleria Giovanni XXIII Sì me lo svincolo per corso Francia a te Qui restringimento di carreggiata il divieto di transito sulle rampe di immissione bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e dalla redazione di Astral infomobilità nellahttps://storage.