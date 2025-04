Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2025 ore 09:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio dellaper intenso Sulle carreggiate del grande raccordo anulare in esterna code tra le uscite con laFiumicino e Appia con ripercussioni sulla diramazioneSud in entrata passiamo in carreggiata opposta interna in lamenti allo svincolo del tratto urbano e coda tratti tra Labaro e Aurelio traffico rallentato poi per traffico intenso in entrata a partire dal raccordo sulla via Flaminia e Salaria sul viadotto della Magliana via della Magliana in direzione del centro a nord della capitale ancora chiusa per incidente la provinciale vetrallese Siamo al km 10 circa tra Tuscania e il bivio con la umbro-laziale in code sulla via Pontina sud della capitale altezza uscita a Castelno a causa di lavori sulle rampe di uscita prestare attenzione al personale su strada è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.