Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2025 ore 08:40

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità a servizio dellatraffico intenso sulle strade del grande raccordo anulare in esterna tra le uscite con laFiumicino a Appia con ripercussioni sulla diramazioneSud in esterna si rallenta altezza svincolo del tratto Urbano dellaTeramo e coda tratti Labaro e Aurelio traffico rallentato per traffico intenso in entrata a partire dal raccordo sul tratto Urbano dellaTeramo sullaFiumicino sulla Flaminia e Salaria a nord della capitale strada chiusa per incidente sulla provinciale vetrallese Siamo al km 10 circa siamo tra Tuscania e il bivio con la umbro-laziale prestare attenzione alla segnaletica sul posto Mentre per lavori ricordiamo che sulla tangenziale diquesta sera e domani sera dalle 22 alle 6 del mattino saranno attivi dei Cantieri tra lo sbocco della galleria Giovanni XXIII e lo svincolo per corso Francia con la A restringimento di carreggiata il divieto di transito sulle rampe di immissione è tutto Grazie per l'attenzione dalla sala e Marco ce lo fa più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio nella