città come Benevento, conosciuta un po’ ovunque per le sue ricchezze storiche e monumentali, si ritroverà tra qualche tempo ad essere famosa per ben altro. Ebbene sì della famosa Via Appia, di epoca romana, ne rischia di rimanere un lontano ricordo, a causa di una Viabilità inadeguata. Non c’è un tratto di arteria cittadina degno di essere definita tale, ci si imbatte in sinistri stradali ed in code interminabili, a qualunque ora, con un piano traffico oggetto di modifiche continue. Segnaletiche assenti, illuminazioni insufficienti, soprattutto per le strade delle contrade ed immediatamente vicine al centro; imbottigliamenti nella zona Duomo anche per l’impianto semaforico su Via del Pomerio dove si potrebbe adottare un rimedio al traffico veicolare. Ormai la più famosa delle strade, Via Mustilli, è diventata scenario di zig-zag tra autobus, autoveicoli e pedoni che si scansano a vicenda pur di non creare gravi danni. Anteprima24.it - Viabilità non idonea in città, Caggiano (PD): “Non c’è un tratto di strada che può essere definito tale” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti“Unacome Benevento, conosciuta un po’ ovunque per le sue ricchezze storiche e monumentali, si ritroverà tra qualche tempo adfamosa per ben altro. Ebbene sì della famosa Via Appia, di epoca romana, ne rischia di rimanere un lontano ricordo, a causa di unainadeguata. Non c’è undi arteria cittadina degno didefinita, ci si imbatte in sinistrili ed in code interminabili, a qualunque ora, con un piano traffico oggetto di modifiche continue. Segnaletiche assenti, illuminazioni insufficienti, soprattutto per le strade delle contrade ed immediatamente vicine al centro; imbottigliamenti nella zona Duomo anche per l’impianto semaforico su Via del Pomerio dove si potrebbe adottare un rimedio al traffico veicolare. Ormai la più famosa delle strade, Via Mustilli, è diventata scenario di zig-zag tra autobus, autoveicoli e pedoni che si scansano a vicenda pur di non creare gravi danni.

