Via crucis nelle acque del porto di Brindisi | si parte dalla Scalinata Virgilio

crucis nelle acque del porto di Brindisi, promossa, in quest'anno Giubilare, da tutte le parrocchie di Brindisi in collaborazione con diverse realtà della vita portuale. Avrà luogo lunedì 7 aprile, dalle ore 19.00, con punto di partenza la Scalinata Virgilio.

