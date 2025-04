Ilfattoquotidiano.it - Vi racconto di Luigi, ragazzo con disturbo autistico assunto grazie all’intesa tra Trani e le sue imprese

Si è celebrata da poco il 2 aprile, la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, e possiamo dire che oggi c’è una attenzione maggiore a coloro che sono affetti dai disturbi dello spettroed alle loro famiglie. In Puglia ci sono circa 12mila persone che hanno questo problema e l’attuale assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, sta realizzando sei centri specializzati in cui le famiglie potranno usufruire gratuitamente dei servizi che questi centri pubblici di eccellenza metteranno a disposizione. Ma quello che mi colpisce è scoprire che molti di questi ragazzi oggi sono inseriti nel mondo del lavoro con risultati straordinari. E’ il caso diche oggi lavora alla cassa di un grande supermercato.Io ho scoperto per caso che era uno dei ragazzi condello spettroassunti a tempo indeterminatoad un protocollo d’intesa tra Comune e