Vertice al Cairo | Macron al-Sisi e Abdallah II chiedono cessate il fuoco a Gaza

Gaza, così come nell'insieme dei territori palestinesi, deve essere esclusivamente sotto l'egida di un'Autorità nazionale palestinese, l'Anp, "rafforzata e che goda di un sostegno regionale e internazionale forte": lo hanno dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, quello egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il re Abdallah II di Giordania in un comunicato congiunto emesso dopo un Vertice trilaterale al Cairo in cui hanno chiesto un "immediato ritorno al cessate il fuoco". Quotidiano.net - Vertice al Cairo: Macron, al-Sisi e Abdallah II chiedono cessate il fuoco a Gaza Leggi su Quotidiano.net La governance e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza a, così come nell'insieme dei territori palestinesi, deve essere esclusivamente sotto l'egida di un'Autorità nazionale palestinese, l'Anp, "rafforzata e che goda di un sostegno regionale e internazionale forte": lo hanno dichiarato il presidente francese Emmanuel, quello egiziano Abdel Fattah al-e il reII di Giordania in un comunicato congiunto emesso dopo untrilaterale alin cui hanno chiesto un "immediato ritorno alil".

M.O., Macron al Cairo da al-Sisi, vertice con re Giordania Abdullah - Il Cairo, 7 apr. (askanews) - Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ricevuto il presidente francese Emmanuel Macron al Palazzo presidenziale del Cairo. Macron, Sisi e il re di Giordania ... (libero.it)

Macron con Sisi e re Abdallah, 'a Gaza governi l'Anp' - "La governance e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza a Gaza, così come nell'insieme dei territori palestinesi, deve essere esclusivamente sotto l'egida di un'Autorità nazionale palestinese", ... (ansa.it)

Mo: in corso al Cairo vertice Macron, re Abdullah e al-Sisi per tregua a Gaza - Il Cairo, 7 apr. (Adnkronos) - E' in corso al Cairo il vertice trilaterale a cui partecipano i presidenti di Egitto Abdel Fattah al-Sisi e Francia Emmanuel Macron, e il re di Giordania Abdullah II. Se ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)