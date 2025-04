Danielebartocciblog.it - Versiliana Festival 2025: c’è anche La Zanzara con Cruciani e Parenzo

In prima nazionale al 46°La, udite udite, “La– Il Tour’ con la scoppiettante coppia Giuseppe– David. Ebbene sì, come riporta il portale ufficiale, dopo anni di irriverenza radiofonica, Ladi Giuseppee Davidsbarca nei teatri con uno show senza filtri. Uno show a tutto gas, prodotto da Paolo Ruffini per Vera Produzione. Una miscela davvero esplosiva tra talk show e happening live. Qui politica, costume e provocazione si fondono in una expereence caustica e imprevedibile. Ospiti a rotazione e un pubblico protagonista rendono ogni serata unica. Per chi ama la libertà di parola. senza censure.20 luglio, ore 21:30: questi i dettagli da segnare sin da subito in agenda. Location d’eccezione il Teatro (Grande) della(Viale Morin 16), nella splendida location di Marina di Pietrasanta (Lucca).