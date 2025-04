Liberoquotidiano.it - "Vergogna!": L'Eredità, la ghigliottina fa impazzire tutti

Gabriele ed Enrico si sono giocati l'accesso allaa L', il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, lunedì 7 aprile, su Rai 1. A spuntarla è stato il veterano Gabriele, che ha già partecipato più volte alla fase finale e più seguita del programma. In palio un montepremi di ben 200mila euro. "E' la dodicesima volta che si siede al tavolo della, complimenti già solo per questo. Nel tuo montepremi personale ci sono 275mila euro", ha detto il conduttore. Le parole da collegare questa sera erano Popolo, Solo, Sale, Aspettare e Fisico. Dopo un solo dimezzamento, la cifra in palio è scesa a 100mila euro. Il campione ha ragionato un minuto sulla soluzione da dare, così come prevede il regolamento, e alla fine ha tentato il tutto per tutto dando come risposta la parola Luogo.