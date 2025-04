Ilgiorno.it - Verano Brianza, auto vendute e non consegnate ai clienti. Indaga la Procura di Monza

), 7 aprile 2025 – Altriche hanno pagato un'mai consegnata. Un'altra concessionaria infinisce nel mirino delladie alla ribalta di Striscia la Notizia. Nel 2017 era stata la volta della storica rivendita Antonini a Varedo, i cui titolari sono stati condannati per truffa e bancarotta fraudolenta. A distanza di sette anni e a pochi chilometri di distanza, sotto la lente dei creditori è finita "Galimberti" a. Sarebbero decine gli acquirenti di vetture che sostengono di essere caduti nella beffa di avere pagato senza ricevere quanto acquistato. L'importo più basso versato per un'è un acconto di 1.500 euro, quello più alto di 24.700 euro. Si parla di un valore complessivo di quasi 300mila euro. Gli inviati di Striscia la Notizia, sulla base delle prime segnalazioni, si erano recati una prima volta nel salone di via Battisti agli inizi del marzo scorso e il titolare aveva assicurato che avrebbe risarcito tutte le somme indebitamente percepite.