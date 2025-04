Sport.periodicodaily.com - Venticinquesima giornata Basket Serie A 2024/2025: il punto

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Nella, Brescia risponde a Trapani, vincente nell’anticipo a Tortona(91-101), e raggiunge i siciliani in vetta alla classifica grazie al successo su Venezia(97-89), in attesa di Bologna impegnata nel posticipo a Treviso. Si allontana Milano, che cade a Reggio Emilia(87-78). In chiave salvezza vittorie pesanti per Sassari a Pistoia(86-63),Cremona a Varese(87-85), e Varese su Napoli(102-82). Nell’altro anticipo, Trento piega Scafati(88-78).: I RISULTATI TRENTO-SCAFATI 88-78DERTHONA-TRAPANI 91-101TRIESTE-NAPOLI 109-82PISTOIA-SASSARI 63-86VARESE-CREMONA 85-87REGGIANA-MILANO 87-78BRESCIA-VENEZIA 87-79LA CLASSIFICA TRAPANI pt. 36BRESCIA pt. 36BOLOGNA pt.