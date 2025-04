Notizie.com - Vent’anni d’amore in Italia: il viaggio speciale di Carlo e Camilla tra Quirinale e Ravenna

Quello di reIII d’Inghilterra inè il diciottesimodella sua vita nel nostro Paese. Al di là degli importantissimi impegni istituzionali, la visita stavolta sarà: il regnante festeggerà il 9 aprile i 20 anni di matrimonio conin: ilditra(ROYAL FAMILY FOTO) – Notizie.comLa prima voltaè stato innel 1984, l’ultima a ottobre 2021 per la riunione del G20. La moglie lo aveva accompagnato già due volte, nel 2009 e nel 2017. Per, è il primo impegno all’estero dopo il breve ricovero in ospedale la settimana scorsa. Ricovero dovuto agli effetti collaterali della terapia oncologica che sta seguendo.Come già accennato, mercoledì prossimo la coppia reale festeggerà il ventesimo anniversario di matrimonio, celebrato il 9 aprile del 2005 a Windsor.