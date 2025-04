Vendite a Piazza Affari | Ftse Mib perde 7% Leonardo crolla del 16%

Vendite senza distinzione a Piazza Affari con il Ftse Mib che lascia sul terreno il 7% a 32.270 punti ed è sui livelli di agosto 2024. Lo spread conferma il rialzo con il differenziale tra Btp e Bund che sale di 11 punti base a 130 punti. Il rendimento del decennale italiano è su 3,73% mentre il bond tedesco scende di 14 punti base al 2,43%. Leonardo che ha faticato più di altri ad entrare agli scambi, lascia sul terreno il 16,4%, Iveco l'11,2%. Giù poi le banche con il -12% di Popolare di Sondrio, il -11,2% di Mps e il -10,7% di Banco Bpm. Bper perde il 9,4%, Unicredit l'8,7%, Intesa il 7,8%. Tra gli altri titoli Iveco cede il 7,9%, Prysmian il 9,3%, Unipol l'8,5%, Saipem il 7,5%. Quotidiano.net - Vendite a Piazza Affari: Ftse Mib perde 7%, Leonardo crolla del 16% Leggi su Quotidiano.net senza distinzione acon ilMib che lascia sul terreno il 7% a 32.270 punti ed è sui livelli di agosto 2024. Lo spread conferma il rialzo con il differenziale tra Btp e Bund che sale di 11 punti base a 130 punti. Il rendimento del decennale italiano è su 3,73% mentre il bond tedesco scende di 14 punti base al 2,43%.che ha faticato più di altri ad entrare agli scambi, lascia sul terreno il 16,4%, Iveco l'11,2%. Giù poi le banche con il -12% di Popolare di Sondrio, il -11,2% di Mps e il -10,7% di Banco Bpm. Bperil 9,4%, Unicredit l'8,7%, Intesa il 7,8%. Tra gli altri titoli Iveco cede il 7,9%, Prysmian il 9,3%, Unipol l'8,5%, Saipem il 7,5%.

